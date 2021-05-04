未注意車況 中壢大貨車追撞3車 16:172021/05/04 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大貨車駕駛未注意前方車況，波及2小客車及1小貨車。（姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市中壢區3日11時19分許，27歲魏姓大貨車駕駛在行經中園路二段大江購物中心前，疑因未注意車前狀況，追撞前方路口等候左轉的33歲張姓駕駛的小客車，並波擊到對向車道52歲廉姓駕駛的小客車及25歲葉姓駕駛的小貨車，所幸無人傷亡且均無酒駕，中壢分局警方呼籲用路人應專注駕駛，注意車況並保持行車安全距離，以維交通安全。 醉男不勝酒力 追撞停等紅燈貨車濺血 馳加油GO讚6／30前換指定機油＋免費健檢送煞車油券再享旅遊券雙重抽 (中時 ) #駕駛 #大貨車 #車況 #小客車 #桃園中壢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園6萬戶大停電 白鼻心害的 04:102021/05/04 地方新聞 男高中生騎機車攔腰撞賓士轎車 倒地輕傷送醫 14:522021/05/04 社會 工地油漬洩漏路面 汐止5騎士打滑自摔 14:262021/05/04 社會 高鐵優惠第二波登場 第二人半價即日開賣 12:352021/05/04 生活 強盜犯謊稱刑警辦案 不熟悉車輛操作遭制伏 11:512021/05/04 社會 改善空品 台中市拚年底電動公車達240輛 15:002021/05/04 生活 台鐵多次延誤通報重大事故 運安會要查了 12:162021/05/04 生活 搶母親節商機 中華eMOVING電動二輪車推促銷活動 09:342021/05/04 財經 中捷通車10天 運量29萬人次 04:102021/05/04 焦點要聞 台鐵貨車成功站調車時擠壞轉轍器 成立二級緊急應變中心 11:542021/05/04 生活 歹徒狂開槍！運鈔車司機甩尾逃脫 車內驚悚畫面全都錄 13:232021/05/04 搜奇 社會熱門新聞 雲林國中妹慘死家中懸案19年 被託夢男大生現身：人名都說了 - 社會 黑衣人灑完千隻蟑螂急逃10秒影片曝光 警界見噁心畫面超火大 - 社會 【小強之亂】潑蟑5嫌起底 皆為北投幫派成員 警方全面追緝 - 社會 台東遊艇翻覆2人送醫無大礙 女伴開高叉長裙太吸睛秒歪樓 - 新聞 可活吞1000隻小強 地表最強「滅蟑暴龍」是牠 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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