桃園市中壢區3日11時19分許，27歲魏姓大貨車駕駛在行經中園路二段大江購物中心前，疑因未注意車前狀況，追撞前方路口等候左轉的33歲張姓駕駛的小客車，並波擊到對向車道52歲廉姓駕駛的小客車及25歲葉姓駕駛的小貨車，所幸無人傷亡且均無酒駕，中壢分局警方呼籲用路人應專注駕駛，注意車況並保持行車安全距離，以維交通安全。

(中時 )