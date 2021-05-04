富邦悍將與前旅美投手江少慶簽下自行培訓合約，春訓以來他都隨著富邦二軍練習，今日他首度在二軍出賽，面對統一獅二軍，先發2局就退場，被敲4安、失2分，另有4次三振，他最快球速153公里，富邦悍將老早與江少慶有合約共識，只要江少慶投入季中選秀，富邦就會選擇他成為狀元。

江少慶旅美多年，但因為疫情因素，加上富邦悍將積極遊說，決定今年返台投入中職選秀，富邦悍將手握的狀元籤若無意外就會選擇江少慶。今年初富邦悍將就與江少慶簽自行培訓合約，經過數月的練習、調整，今日首度在二軍登板先發。

江少慶中職二軍首次亮相，面對統一獅二軍，第2局連續被陳重羽、潘傑楷、林焌翰連3支安打，讓江少慶失2分，不過他隨後連對李丞齡、陳重廷飆K化解危機，最後投完教練團預設用球數後就退場。

江少慶自2019年12強賽事後就沒有實戰機會，去年小聯盟因為疫情因素全面停擺，這場比賽是他相隔1年多的實戰先發比賽，此戰教練團設定讓江少慶丟40球，最後他總共用32球，面對10打席被敲4安、失2分，另有4次三振，最快球速達153公里。

富邦悍將江少慶首次在二軍先發。（中華職棒聯盟提供）

(中時 )