美國總統拜登周一在維吉尼亞州宣傳其大規模就業與社會安全網計畫時，向美國富人和企業喊話，要求他們為國家的教育大計和其他勞工福利付出「公平的份額」。但也有分析指出，拜登的加稅計畫，可能使美國富人面臨高達61%的繼承稅，創近百年新高。

拜登在維州潮水社區學院（Tidewater Community College）發表演說時表示，他所提出之擴大美國公共教育體系的計畫，將使經濟重新達成平衡，並造福美國的低收入人群。

拜登表示，透過將最高所得稅率提高到2001年的水準，美國就能提供兩年免費的高等教育（post-secondary education）。他已提議將美國富人的最高邊際稅率從37%提高到39.6%。

拜登並表示，這是一個經濟為誰服務的選擇，因此我計畫提供勞工階級稅負減免，並讓每個人都支付應付的份額。

這次參訪維州的學校，是拜登「推銷」其2.3兆美元造橋舖路、提升寬頻系統的「大基建計畫」，以及規模1.8兆美元之「美國家庭計畫」的行程之一。

第一部份計畫將由提高企業稅支應，而聚焦於兒童照護、公共教育和勞工福利的第二部份計畫，包含10年內增加1兆美元支出，以及8,000億美元減稅優惠，其主要財源將來自於提高富人稅，除了最高邊際稅率之外，亦包括將資本利得稅從20%調高近1倍，達到39.6%。

該「美國家庭計畫」將雙頭擴大美國的13年免費國教，除了提供3歲和4歲幼童兩年的學前教育，亦為完成高中課程的人提供兩年的免費社區大學教育。

「大基建計畫」加上「美國家庭計畫」，將成為美國自1960年代以來規模最大的國內支出計畫。根據最近所做的分析報告，在拜登總統的新稅制下，美國富裕家庭所繼承的財產，恐將面臨高達61%的合併稅率，將是近百年來最高的此類稅率。

安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）合夥人暨私人企業稅務部門主管Brad Sprong表示，這是一個巨大的數字，所以我們已經告訴客戶要聰明一些，且現在就要開始準備。

(時報資訊)