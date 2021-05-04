邑昇(5291)積極搶攻自行車市場，受惠於歐美自行車市場不斷擴大，邑昇LED自行車燈產能至今年底已全線滿載，以自有品牌「DOSUN」推出之電動自行車(e-bike)第一批即將完售，公司已著手進行第二批次的限量生產，預計下半年完成並陸續出貨，邑昇表示，今年產能已全部滿載，全年營運樂觀。

邑昇近幾年積極拓展PCB以外的業務，鎖定LED自行車燈佈局，受惠於歐美自行車市場不斷擴大，邑昇產能至今年底已全線滿載，而以自有品牌「DOSUN」推出之電動自行車(e-bike)，第一批即將完售，公司已著手進行第二批次的限量生產，預計下半年完成並陸續出貨，未來將持續積極拓展海外市場。

受惠於PCB事業在農曆年後客戶強力回補，包括工業電腦、工控、醫療、車用等高利基型應用領域出貨暢旺，且LED自行車燈出貨持續攀升，帶動邑昇今年第1季合併營收為3.28億元，由於生產規模擴大與效率的提升，在原物料成本上漲下，邑昇第1季毛利率顯著提升達24%，營業淨利4255萬元，稅後盈餘3062萬元，每股盈餘為0.8元。

就兩大事業來看，PCB約佔第1季營收70%，LED自行車燈約佔30%，邑昇表示，去年疫情期間，公司採取穩定採購及積極備庫政策，目前原料庫存水位充足，公司不但未受電子供應鏈普遍存在缺料問題的影響，更在第2季初策略性調升產品售價，反應近期原物料上漲的成本。

展望2021年，邑昇表示，在PCB事業方面，隨著疫情時間拉長，工控、工業電腦等接單狀況明顯回溫，且原物料、零組件價格上漲，亦推升下游客戶的拉貨動能；此外，全球自行車市場版圖擴張仍看不到盡頭，需求動能強勁，帶動周邊產品，包括LED車燈接單不暇，下半年為出貨旺季，產能已滿載到年底，再加上邑昇積極布局e-bike海外市場，將有助公司營運規模再成長；從目前在手訂單與市場需求來看，樂觀看待今年營運。

邑昇今年亦將擴大資本支出近1億元，針對PCB產線設備進行汰舊換新，提升自動化製程與既有工程的去瓶頸，以及新增LED自行車燈表面貼焊(SMT)製程，以滿足未來訂單增長，同時可有效降低生產成本，獲利表現可再向上提升。

(時報資訊)