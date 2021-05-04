五月進入第二天，從4月29之四月最後一天盤中創下的17709.23歷史最高點，兩天直接蒸發571.74點，萬八還沒看到，萬七直接不見，摜破5日、月均線，周一爆次高量，5月4日更爆天量最低點達16647.61，目前月線能否守住成為關鍵，但這兩天仍有21檔個股共漲幅達5%，其中有7檔皆為紡織股，主因為油價走高、新疆棉爭議，以及印度疫情爆發等掀起國際棉花價格再度調漲。分析師表示，台股仍需盤整，投資人勿追高，先看電子能否重返主流。

五月兩個交易日股價漲幅，聯發(1459)強漲20.51%居冠，淳紳(4529)也漲逾2成居次，宏遠(1460)上漲18.69%排第三，漲逾1成依序為中櫃(2613)、常珵(8097)、大東(1441)、宏洲(1413)、磐儀(3594)、啟發電(6512)，而淘帝-KY(2929)重啟交易，周二單日漲停，隨後雃博(4106)、大將(1453)、正達(3149)、華經(2468)、昇益(5455)、東和(1414)、正峰(1538)、倫飛(2364)、宏益(1452)、鼎固-KY(2923)、瑞軒(2489)均逆勢上攻漲幅5%超過。

觀察周二資金流向，電子占比仍低於5成，航運占整體資金逾23%，交易量達1566.59億元。其中，陽明交易寫79.6萬張大量，成交金額達679億元，長榮來到560億元，交易量衝上67.7萬張。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，全球市場並未傳出負面因素，認為多頭格局未改，預計台股短線將呈現震盪，當美國科技類股轉強後，台股有望隨之向上攻堅。且在第1季財報即將公布之際，投資人應檢視手上持股，持有基本面及獲利為依歸、未來景氣及趨勢佳等個股。

群益投顧分析師廖健佑認為，接下來主流股是否換手，仍須視電子股成交比重，若占65%以上則轉由電子當主流，但若占60%以下，傳產股還是會繼續扮主角。華南投顧董事長儲祥生也表示，電子股拉長下影線，代表盤中不少投資人亂殺股票，先前熱門的散裝、鋼鐵、面板族群轉弱，盤勢可能需要整理，投資人不要追高，跌深電子股可以留意，先看電子股能否換手接主流。

(時報資訊)