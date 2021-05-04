大樹是鳳梨的故鄉，為搶攻母親節商機，大樹姑山倉庫舉辦「鳳梨泡泡」系列活動。（柯宗緯翻攝）

現場提供鳳梨花，可以送給媽咪。（柯宗緯翻攝）

今年母親節犒賞媽咪不用出國！高市大樹姑山倉庫8、9日將舉辦「鳳梨泡泡」，現場設計多項適合媽媽親子參加的各種活動。前200名，可獲鳳梨花束、鳳梨盆栽滷肉飯等五好禮，獻給媽媽當母親節禮物。

大樹姑山倉庫「鳳梨泡泡」活動，5月8日「早鳥好康媽媽頌」，只要牽著媽媽逛姑山，前200名到場的媽媽即可獲贈媽媽五好禮，包括一束鳳梨花束、鳳梨盆栽滷肉飯、百元提貨禮券、鮮果大鳳梨及免費參加農事體驗DIY課程。

其中，「鳳梨滷肉飯」邀請甫獲亞太十大青年菁英名廚張秉庠設計並掌廚，用整顆帶皮鳳梨放進去製作，由於鳳梨營養酵素高，不但去油膩感取代糖的使用，並且滷肉會比較嫩，風味獨特，令人回味再三，不是媽媽身分的早鳥民眾前100名入場也可以分享鳳梨盆栽滷肉飯的品嘗禮。

大樹農會總幹事歐幸娟表示，高雄全區鳳梨種植面積達1500公頃以上，產量約在5.6萬公噸，是全台鳳梨第三大產區，生產的金鑽鳳梨在國內外都有相當的好口碑，不論在口感及品質與安全都有保障，產季從三月下旬起持續到六月。

歐幸娟提到，這次與內門農會聯合辦理鳳梨的推廣活動，又適逢母親節慶，希望大家可以帶著媽媽到大樹姑山倉庫走走，自己在家也是媽媽的角色，強力推薦「早鳥好康媽媽頌」浪漫又實在，媽媽們一定會喜歡。

內門農會總幹事洪輝煌也表示，高雄鳳梨甜度高、果肉細緻果心可食、汁多味美，加上市府近年大力輔導農民團體提升設備、技術、採後處理流程等，讓國際價格硬是比菲律賓鳳梨高1倍，這次跟大樹農會聯手辦理的『鳳梨泡泡』活動，姑山倉庫鳳梨高手雲集，呼籲大家一定要來別錯過。

活動現場邀約高雄小農組成的「旺來市集」，其中包含今年剛獲選十大鳳梨評鑑的得主，也一起共襄盛舉。現場鳳梨品種更是多樣，包括金鑽鳳梨、蘋果鳳梨、牛奶鳳梨等，除了鳳梨也有許多小農參與，帶來很多自種自銷的鮮蔬及加工品。

歐幸娟表示，想訂購鳳梨也不一定要出門，歡迎大家多多利用農會系統訂購，不管是內門農會還是大樹農會都準備好了隨時為大家服務，鳳梨隨時都可以宅配到家。

此外，5月8日當天不只是媽媽，只要早鳥報到的所有民眾一律均可獲得一張「旺來彩券」，都可參加$9999摸彩活動，開幕啟動後現場就抽出$9999等值的農特產品提貨禮券一名及鳳梨好禮5名。這項活動用意是為要標榜現場販售的鳳梨像黃金一樣漂亮，且品質有如純金9999等級。

(中時 )