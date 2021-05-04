今年五月，獅隊結合在地廟宇合作，推出「統一獅廟宇季 有球必應」主題活動，將走訪龍崎文衡殿、南鯤鯓代天府及安平開台天后宮，從5月1日~5月16日推出不同活動與民眾一起互動，感受棒球魅力，並邀請信眾一起走入球場感受棒球魅力。

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統一獅廟宇季主題日推出「台南棒球場廟會風裝置藝術 拍好拍滿」，5月13日~5月16日連續三天分別結合龍崎文衡殿、南鯤鯓代天府及安平開台天后宮舉辦棒球主題日，本次賽事活動凡持當日賽ibon預售票者，均可兌換「萊恩有球必應金紙筆記本」。

5月13日搭配龍崎文衡殿搭贈「文衡殿椪餅」、5月15日搭配南鯤鯓代天府搭贈「平安糕」、5月16日搭配安平開台天後宮搭贈「平安餅」，每場限量1000份，週五 16：30及週六、週日14：30持當日賽事ibon預售票開始兌換，購賣季票者至售票口進行兌換。

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每年11月南鯤鯓代天府平安鹽祭，大家最熟悉的便是王爺加持過的平安鹽，正是使用平安鹽祭法師於祭壇上加持的粗鹽加以包裝，能夠帶回淨身、淨化週遭⋯等等。5月15日(六)統一獅Ｘ南鯤鯓代天府棒球日，加碼贈送「2020平安鹽祭/鯤鯓王祈福浴鹽」，凡當日購票進場球迷者進場時均可兌換領取，每人限領取一份，球迷人手一包保平安。

(中時 )