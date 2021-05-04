民進黨執政後接連在公投案遭逢挫敗，民進黨立委蘇巧慧等人提修公投法，增訂連署人名冊應親自簽名、附身分證影本規定，國民黨今批評此舉是「再現公投法修惡」，不僅大走回頭路，重新要求連署人名冊貼附身分證影本，又以戶政機關查對時的刪除份數、比例，為公投案設下極其荒謬、不合理的「不成案標準」，質疑蔡政府究竟有害怕面對民意，才會一再砍殺公投法，讓鐵籠公投進一步成為牢籠公投，嚇阻民意。

國民黨指出，過去在修訂公投法時，就曾討論過貼附身分證影本有高度侵犯人權疑慮，前副總統呂秀蓮當時亦強烈表達，有侵犯個人隱私的高度危險性。民進黨前一秒才將侵犯人權條文拿下，下一秒又複製貼上，大開民主倒車。

對於提案中要求增訂：「戶政機關刪除人數超過三萬人或連署人數十分之一以上者，主管機關應為公民投票案不成立之公告。」甚至加註刑法論處等說明，國民黨指出，依照現行公投法，從提案、連署、成案到投票率都有一定的門檻與規範，對於連署人名冊中有不實或書寫錯誤，本來就會於提案人名冊查對階段予以剔除，不列入計算，完全沒有另外修法的必要性。

國民黨說，連民進黨都曾指出不成案標準的荒謬，104年4月8日立法院8-7會期內政委員會審查「公民投票法部分條文修正草案」時，民進黨立委段宜康就曾表示，「若是因為連署人或提案人中有往生者或造假可能性，致使整個公投提案失效，根本不符比例原則，『想破壞這個公民投票就太容易』，為有心破壞者大開便門！」如今，按照民進黨立委最新提案，只要有人故意送三萬份假連署書，就可以砍殺公投，甚至讓領銜人直接背負刑責，更讓鐵籠公投進一步成為牢籠公投。

國民黨質疑，當時民進黨就知道，只要將查核不實資料剔除，就可以排除連署資料不實、有誤等問題，如今為了砍殺民意，更是不畏提出破洞百出的修法。

國民黨強調，公民投票的存在，是為了解決公民參與不足問題，蔡政府卻一再提出不當修法，甚至將公投轉以作為威嚇人民、對付民意的利器。該提案，不僅讓公投法修惡死灰復燃，更等同成為直接砍殺民意。

國民黨也強調，民進黨過去要求「公投綁大選」，蔡英文總統說要「打破鳥籠，還權於民」，然而公投結果不如己意就沒收公投，如今看到民意沸騰，對於多項公投案的高度關注，又要砍殺公投，一再凸顯蔡政府口中的民主，就是「民進黨作主」。國民黨呼籲民眾持續關注公投修惡議題，828一定要出門投票，讓公投重新綁大選，遏止蔡政府對民主與人權的傷害。

(中時 )