台灣大（3045）4日董事會決議分派現金股利合計121億元，扣除子公司持有台灣大股份（視為庫藏股）後之28.1億股計算，每股現金股利為4.30元，配發率107％，以4日收盤價99.10元計算，換算殖利率為4.3％。
台灣大強調，仍有合計385億元法定盈餘公積及資本公積可配發。
台灣大表示，旗下三大主要成長引擎所提供的5G、 momo及寬頻上網服務持續加速成長，因此，台灣大合併EBITDA可望達成全年展望目標。隨著5G投資的高峰期已過，自由現金流量將逐漸改善。
(工商 )
台灣大（3045）4日董事會決議分派現金股利合計121億元，扣除子公司持有台灣大股份（視為庫藏股）後之28.1億股計算，每股現金股利為4.30元，配發率107％，以4日收盤價99.10元計算，換算殖利率為4.3％。
台灣大強調，仍有合計385億元法定盈餘公積及資本公積可配發。
台灣大表示，旗下三大主要成長引擎所提供的5G、 momo及寬頻上網服務持續加速成長，因此，台灣大合併EBITDA可望達成全年展望目標。隨著5G投資的高峰期已過，自由現金流量將逐漸改善。
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