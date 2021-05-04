中華電信與子公司中華資安國際連續三年在「2021 臺灣資安大會」，聯手展出相關資安產品應用。面對工業4.0發展及網路新興應用科技帶動下，資訊安全威脅已演變成多面向且複合式攻擊，企業資通安全管理之挑戰也更加嚴峻，中華電信持續研析風險防護對策與服務，鏈結國際資安標準，並與政府、國際資安組織建立聯防機制，提升整體資安防禦與應變能力。

除現場展出攤位外，中華電信在本次臺灣資安大會「Blue Team論壇」分享實戰經驗，包含入侵網域伺服器之手法，以「不知攻、焉知防」的角度說明企業如何進行防禦，並在「金融論壇」分享金融業面臨的資安威脅與因應策略。

中華電信擁有許多大規模駭客攻擊防禦實戰經驗，透過長期累積資安技術研發能量，於網路頭端提供資安防護服務，有效發掘台灣地區特有的威脅情資及阻擋攻擊行為。此次2021台灣資安大會，於台灣資安館展示5項自主研發產品，包括「RiskMon」、「快意簽」以及中華資安國際「車聯網資安服務」、「新世代SOC監控服務」及「資安攻防平台」。

「RiskMon」提供7×24內網資安風險監控服務，以AI分析機制針對企業內網架構與資產進行風險分析，提供客戶弱點修補建議報表與資安評級，提升企業之資安風險偵測及應變能力。而在企業文件資訊化及數位轉型方面，則提供「快意簽」數位文件簽署服務系統(SaaS)，協助企業快速導入PDF文件簽署平台，製作具法效且內含可視電子簽章之電子文件。

中華資安國際則協助企業針對「車聯網資安服務」導入CSMS (Cyber Security Management System)制度及事前資安檢測、事中之車輛安全營運中心（VSOC）資安監控、流量側錄及白名單偵測，完成車內、路側設備、雲端以及行控中心多層次自駕車資訊安全服務。對於大型企業則提供「新世代SOC監控服務」，整合日誌、網路、端點及國內外網路威脅情資，導入智慧化分析平台以及情資回溯、SOAR(Security Orchestration, Automation and Response)自動化及機器學習等分析應用，幫助企業進入智慧化與自動化SOC監控新世代。同時，也模擬真實網路環境，打造純虛擬化的「資安攻防平台」服務，協助企業線上教學、測驗及競賽，對於企業培育與訓練自主資安人才有極大效益。

中華電信與子公司中華資安國際擁有多年的資訊安全攻防實戰經驗，統合研發、實務、技術能力，提供事前檢測、事中監控應變、事後鑑識回復的資安產品及服務，能滿足政府及企業的資安需求，提供完整解決方案，包含資安、網路、軟硬體整體解決方案規劃及建置，是國內外業者最可信賴的合作夥伴。

(中時 )