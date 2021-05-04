37歲白家綺在3月初喜迎女兒「小朵拉」，當時白家綺還因雙下巴見客引發熱議，她則展現高EQ自嘲：「現在離女神的路真的好遠好遠，看不到車尾燈那種遠」，但不到一個月，白家綺就亮麗復出，她已瘦了13公斤，身材恢復得極好，而白家綺昨（3日）則曬出下衣失蹤照，一雙神級美腿更是超不科學。

白家綺做完月子後，在本月初亮麗復出，白家綺目前已瘦了13公斤，還剩下2公斤要減，不過她的身材整體恢復得極好，而白家綺昨傍晚則曬出下衣失蹤照，她身穿寬版白色上衣，俏皮地躺在沙發上，一雙白嫩美腿全都露，就連腿根都若隱若現，畫面超養眼。

白家綺產後已豪鏟13公斤。（圖／取材自白家綺臉書）

同時，白家綺也發文直呼：「我的化妝師不只很會化妝，還很會拍照」，白家綺不只瘦回瓜子臉，一雙鳥仔腳更是俏麗，完全看不出她是剛生完第四胎的產婦，網友也紛紛留言驚呼：「太美了，身材恢復的（得）很好」、「瘦很快，馬上恢復身材」、「哇才什麼還沒3個月的身材又恢復得那麼漂亮難以置信」、「太漂亮了」、「真是最適合生小孩的女神，太美，像沒生過一樣」。

白家綺在3月初喜迎女兒「小朵拉」，幸福升格當四寶媽咪。（圖／本報系資料照片）

其實，白家綺在月出產後首亮相時，她就透露，這次懷第4胎共胖了15公斤，白家綺笑說已經瘦了13公斤，還剩下2公斤，不過白家綺整體恢復得極好，她產後1個多月就瘦身有成，說她是四寶辣媽一點都不為過。

(中時新聞網)