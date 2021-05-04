搶攻端午粽節商機，凱撒飯店連鎖旗下三家飯店：台北凱撒大飯店、板橋凱撒大飯店以及台北凱達大飯店再次聯手推出「五福飄香慶端午」主題佳節禮盒，跳脫傳統肉粽框架、改以特色美饌及創意手法，由台北凱撒王朝中餐廳王裕賢主廚精心研發五款各具獨特風味的極品美粽，也考量消費者的葷素食用需求提供多元選擇。

凱撒今年強力主打「旗艦黑鮪海鮮粽」，還有提倡健康蔬食的「蔬福紅藜粽」、經典不敗的「狀元茶香東坡粽」、補氣養生的「秘傳麻油雞粽」及爽口清甜的「相思紫金南國粽」。主題禮盒分為「端陽五福禮盒」及「粽夏蔬福禮盒」每盒825元，即日起開放預購至6／7止，5／23前不限盒數可再享早鳥優惠85折。

旗艦黑鮪海鮮粽是以海鮮為研發主軸，主廚首次嘗試將魚肉入粽，特選油脂豐富滑嫩入口的珍貴黑鮪魚肚作為主要食材，再搭配帆立貝、小卷、赤尾蝦及日式昆布等。黑鮪魚肚切片後先用少許日式醬油醃製再蘸取黑胡椒及麵粉、以小火煎至半熟；米飯則以北部粽作法，先將長糯米拌入蔥油下鍋炒香熟透，再將海鮮食材與鹹鴨蛋黃包入Q彈糯米中包裹定型再入籠蒸熟。打開粽葉撲鼻而來濃郁的鮮香海味，每口皆能品嚐出各式海鮮的獨特滋味與豐美層次，不需過多的調味加乘、就能感受天然海鮮的甜味齊放，味蕾彷如體驗一場海底世界的極品美宴。

狀元茶香東坡粽其名由來，源自考生高舉中榜之意，選用年菜評比中獲獎無數次的招牌東坡肉做為內餡主角，以中藥材小火煨煮入味；此次特別的是以包種茶手工研磨製成茶粉、再與圓糯米拌炒融入米心後，將東坡肉、鹹鴨蛋黃、蓮子、香菇包入糯米成粽，以南部粽作法水煮而成，優雅茶香蘊藏其中，入口綿密、回甘美味。

秘傳麻油雞粽則以台灣懷舊古早味美饌-「麻油雞飯」改良入粽，選用黑麻油加入生薑爆香，將其過濾後與長糯米拌炒至米心熟透，包入以麻油事先醃製過的雞腿肉、香菇、蓮子與鹹鴨蛋黃，米飯充分吸收麻油精華，入口帶些微薑香回甘，是款深受女性饕客喜愛的補氣美饌粽。

(中時 )