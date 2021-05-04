「反空汙反萊毒顧健康全民聯盟」4日到議會陳情，表達3項空汙訴求，希望市長陳其邁簽署。（柯宗緯攝）

高市府7日將赴議會做「高雄市環境汙染防制作為」專案報告，「反空汙反萊毒顧健康全民聯盟」4日提前到議會陳情，表達3項空汙訴求，希望市長陳其邁踹共並簽署。對此，高市府回應，市長當天行程還在規畫中，但高市會依照聯合國永續發展目標跟上國際腳步，面對氣候變遷及其衝擊，將召開空汙防制會報，制訂綠色新政。

該聯盟發言人徐尚賢指出，當天將遞交陳情書給市長陳其邁、議長曾麗燕及3個黨團，請求高市府與高市議會共同訂定或修正空汙防制法地方自治管理條例，確實執行以保障高雄市民健康。

徐尚賢提到，陳情書主要有3項訴求，包括2021年興達發電廠無媒化、2021年中鋼公司空汙標準比照中龍公司、2022年高雄人的空品比照台北人，拜託兩年拚四年的陳其邁勇敢面對民眾陳情，給命懸一線的高雄人活命機會。

醫師黃義霖指出，根據衛福部公告2019年國人十大死亡原因中，以癌症死亡最高每年有5萬232人，其中有9700多人是死於肺癌，而最主要原因就是空氣汙染，反觀台灣新冠肺炎死到現在只有12位，但肺癌奪命竟超過新冠肺炎1000倍。

醫師蘇偉碩表示，高雄市民在空氣汙染議題上，堪稱三等國民，石化業、鋼鐵業、燃煤等高汙染工業全都在高雄，「喝得水比別人差、空氣也比別人毒」。陳其邁預計7日向議會報告改善空汙的實際作為，希望他能針對此次提出的這3個訴求簽署。

高市府回應，將持續推動電力設施空氣汙染排放加嚴標準，以「2030無煤高雄」、「2050淨零排碳」為目標，能源轉型將以減煤、綠電、增氣、反核和均衡為五大原則，特別是興達電廠第4燃煤機組，市府要求必須於2025年達到燃煤機組全部除役。

高市府重申，市內744座鍋爐已提前1年前半符合天然氣排放標準，在去年底已完成排放改善。加速輔導汽電共生業者減煤脫煤，另輔導中鋼公司3座燃煤氣電共生機組，1座已於今年3月1日停燒生煤，另兩座也將在今年9月15日停燒生煤，預估減煤28.8萬噸。加上高雄市興達電廠1、2號機組2023年除役。

市府強調，高雄市會依聯合國永續發展目標（SDGs）跟上國際腳步，面對氣候變遷及其衝擊，將會召開空汙防制會報，制訂綠色新政，透過發展綠電及使用天然氣發電來進行能源轉型，未來也將不准燃煤機組設置並加速燃煤機組除役。

(中時 )