鼎晟不動產負責人張皓翔，曾以投資雙北市不動產、建物及停車位，7年吸金上百億元遭起訴後，檢調再獲報，指張皓翔偽造租約，將旗下閒置大樓包裝後，與王道銀行簽約推出不動產投資信託基金受益憑證，上市販售，並誘騙銀行買下大樓，涉嫌違反銀行法、詐欺、偽造文書等罪。台北地檢署4日指揮調查局北機站，兵分8路搜索，約談鼎晟負責人張翔5人到案。

檢調約談的5名涉嫌人，包括鼎晟不動產開發、鼎麗資產管理公司實際負責人張皓翔、張男妻舅擔任鼎麗公司登記負責人的李祐鑫、鼎晟財務主管紀庭韋、鼎麗員工周淑平、鼎晟業務陳效梅。

檢調2019年接獲檢舉，指鼎晟(TEAMCHAM)不動產負責人張皓翔、妻舅李祐鑫等人涉推出「雙贏計畫」，以投資台北、新北市不動產、建物及停車位，保證獲利年息5至6％，自2012年起迄今吸金100多億元。

張皓翔一度遭收押，但至今仍欠20多億元沒還，讓許多受騙民眾日子過不下去，張卻過著奢華生活，公司和個人名下6筆不動產共約3.8億元、另外2艘私人遊艇、存款2000多萬元都陸續被查扣拍賣，北檢去年4月已起訴張皓共12人。

但檢調又發現，鼎晟、新東北電力高壓設備公司、高青開發公司2016年與王道銀行簽約，約定由王道銀行擔任不動產證券化條例規定之受託機構及安排機構。由王道銀行以鼎晟、新東北共有之大樓「板信銀行家大樓」，高青所有建物「台南Focus時尚流行館」為證券化標的，向金管會申請核准發行「圓滿一號不動產投資信託基金受益憑證」。

檢調發現，「板信銀行家大樓」除板信商業銀行有實際承租部分樓層外，其餘各樓層均屬於閒置未出租狀態，張皓翔、李祐鑫5人為順利出售「板信銀行家大樓」給王道銀行，於2016年8月至10月間，陸續提供鼎麗公司7家公司向鼎晟承租「板信銀行家大樓」之不實租賃契約給王道銀行，並訛稱「板信銀行家大樓」全棟屬於滿租狀態，租約期間1年到3年。

王道銀行誤信，繼續協助鼎晟等公司以不動產證券化計畫進行開發，並將鼎晟不實的大樓滿租狀態，作為「圓滿一號」公開說明書投資說明內容。王道銀行2018年7月還出資買下「板信銀行家大樓」所有權，造成銀行損失。

另金管會2017年11月核准受益憑證，隔年6月21日在證券交易所掛牌上市交易，今年4月29日收盤價為9.61元。

(中時 )