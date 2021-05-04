明新科技大學4日舉辦母親節活動，時尚造型與設計系李明川（右二）帶領同學創作「Flower Flash」花藝快閃，以日本人造擬真花的康乃馨、桔梗等花材，點綴校內地標，布置出「媽．媽咪啊的花園」。（莊旻靜攝）

明新科大母親節活動佈置「媽·媽咪啊的花園」呈現溫馨氛圍，菲律賓專班同學感謝在台灣照顧他們生活的導師Marci修女（右）。（莊旻靜攝）

母親節即將在周末登場，明新科技大學時尚造型與設計系師生，仿效美國花藝師「Flower Flash」鮮花快閃行動，以校友會捐贈30周年的紀念地標為背景，點綴「媽•媽咪啊的花園」，並邀請外籍生一起舉辦活動，為校園增添療癒、浪漫的氛圍，即日起至5月10日止，將成期間限定的打卡拍照熱點。

明新科技大學校長劉國偉、副校長彭政雄等人也一同與師生共同創作，劉國偉表示，學生離開家裡到不同縣市念大學，是學習獨立，而外籍生遠度重洋來讀書，除了學業、實習，也還有語言及文化的隔閡，更是一大挑戰，藉由母親節，也讓學生和外籍生，一起傳遞孝親之情。

劉國偉表示，今年逢明新科大創校55周年，花藝裝置快閃地點也選在工專時期，由校友會捐贈的30周年地標，也具有象徵意義，凝聚校友會的力量與資源。

發想花藝裝置活動的教師李明川指出，由於受到新冠肺炎疫情影響，各國實施禁令，民眾不能外出，美國紐約的花藝設計師Lewis Miller，透過Flower Flash，在垃圾桶、路牌、紅綠燈等插上花束，大把鮮花出現在令人意想不到的地方，也在網路引發迴響，因此與時尚設計系「花飾藝術設計」課程教師鄭媛伊，一起發起此活動。

明新科技大學的「媽•媽咪啊的花園」採用日本人造擬真花，以康乃馨、桔梗為主搭配其他花材來改造，創造具有輕古典細緻優雅風格的大型花藝手作品，並邀請越南、緬甸、菲律賓、俄羅斯及日韓等國的外籍生一起參與。

來自俄羅斯就讀應外系的John首次在台灣參加母親節活動，休閒系的陳氏慧則很思念在越南的母親。劉國偉也說，期盼這件期間限定的大型花藝作品，能成為無法回家的外籍生，思念母親與家鄉的療癒花園。

(中時 )