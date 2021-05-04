Verizon和阿波羅全球管理公司宣布，與阿波羅關聯公司管理的基金達成協議，以50億美金收購Verizon Media。Verizon將保留該公司10％股份，該公司將在交易結束後改名為Yahoo，並繼續由原Verizon Media執行長Guru Gowrappan來領導。Yahoo台灣回應表示，台灣目前營運一切如常。

Goldman Sachs為Verizon公司此次交易的首席財務顧問，根據協議內容，Verizon將獲得42.5億美元的現金、7.5億美元的優先股，並保有10％股份。此交易涵蓋Verizon Media的資產，包括其品牌和業務。此交易需達成特定交易條件，預計會在2021的下半年完成。

Verizon Media是由Yahoo和AOL等品牌組成，由科技和媒體平台所組成。Verizon Media表示，此次交易將使Verizon Media專注追求其成長領域，並使員工、廣告主、媒體合作夥伴、及遍布全球近9億的每月活躍用戶受益。

而根據Verizon Media的報告，在全球創新廣告產品、消費性電子商務、訂閱制、運動博弈和策略夥伴關係的推動下，過去兩季收入較前年成長強勁且多元化。Yahoo是全球造訪量第四大的網路平台，將持續發展成為Z世代獲取金融和新聞的主要來源。

Verizon Media執行長Guru Gowrappan表示，過去兩季的雙位數成長，展現Verizon Media有翻轉媒體生態系的能力。未來憑藉阿波羅的業界專長和策略洞察，Yahoo將充分利用市場機會、媒體以及交易經驗，繼續發展全方位數位廣告平台。此一轉型將有助於加速成長。

阿波羅私募基金合夥人Reed Rayman則表示，對於整個組織在過去幾年內所取得的成果與進展深表敬意，期待與Verizon一起加速Yahoo成長邁向下一階段。

(工商 )