國發會今（4）日公布未來三年（110～112）重點產業人才供需推估，以AI應用服務、離岸風力發電及IC設計等三產業人力需求占比（新增人力需求占該業僱用人數）居前三名，人才需求最為迫切。

國發會自100年起每年協調相關部會選擇重點產業，以了解未來三年人力新增需求的變化，依據這份調查推估的統計，本次以AI應用服務、離岸風力發電及IC設計等三產業人力需求占比（新增人力需求占該業僱用人數）13.9％、13.7％、11.7％居前三名，是本次調查21項產業裡人才需求最為迫切的產業。

每家公司需要各類人力，例如金融業也需要數位人力，在21個重點產業所需人才的118個職類裡，以數位發展職類（如系統分析師、演算法開發工程師、軟體工程師、資料庫管理人員等）占比超過50％居第一，國發會副主委施克和表示，隨著產業發展，如今不論是科技或傳產對數位人才的需求都快速升高，這些調查資料將供勞動部、教育部施政參考，以讓高教人力能滿足產業的人力需求。

(工商 )