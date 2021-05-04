囂張！台北市義警昨晚間舉辦交接典禮與餐會，雙北警察局長都受邀，未料卻遭兩名黑衣人潑灑上千隻蟑螂，中山分局今稱嫌犯疑似與餐廳有債務糾紛。對此，藍綠議員痛批，警方未經任何調查，就編劇本稱餐廳糾紛，根本唾面自乾，變成病貓、軟腳蝦，真是奇恥大辱。

王世堅痛批，昨天陳嘉昌才在市議會代表警方向黑道宣戰，結果昨晚黑道馬上用蟑螂伺候警察，在雙北警察局長餐會上潑灑蟑螂，等於公然挑釁警察，在老虎嘴邊拔鬍鬚，真是奇恥大辱，但沒想到警方還沒經過任何調查，就退一萬步稱是餐廳債務糾紛，甚至還請環保局出面，這根本是警方唾面自乾。

王世堅指出，當黑道公然向警察，警察卻拖拖拉拉，難道在編劇本滅證嗎？否則以警方的能力人力效率，這件事天沒亮應該就要抓到人，結果現在人卻沒抓到，還推給餐廳債務，「警察大門可以關上了」，並怒斥台北市長柯文哲宛如路人甲，只會講風涼話。

王世堅認為，衝著黑道公然撒野，警察局長應出面全力掃黑，對於黑道圍事的八大行業，警方應強力站崗，那還有黑道說話的份嗎？現在社會就是魔長道消，怒轟陳嘉昌已在數饅頭，讓這件事情輕輕放下那，讓老鼠比貓還兇，「這樣假貓不要也罷」。

王鴻薇怒轟，這全國矚目的案子，在太歲爺上動土，成為松山之亂的翻版，從警政署長到北市警察局長等高層全震怒，從昨晚到現在長達19小時，卻沒有任何嫌犯到案，彷彿無動於衷，難道這就是我們的強力辦案嗎？

王鴻薇認為，外傳是竹聯幫幫派與餐廳尋仇，究竟此案是竹聯幫或是北聯幫還是與趙介佑案有關，近日接連發生這麼多案件，怎會這麼巧合，難道這與松山之亂沒關嗎？

王鴻薇表示，新北市長侯友宜說黑道幫派太囂張，支持北市警局全力查緝黑道也願協助，警政署也說要全力破案，台北市到現在都沒查到，那若24小時內都抓不到人，那就太丟臉，根本被當作軟腳蝦。

對此，中山分局長許頌嘉表示，昨晚歹徒7點24分到場，當時新北局長已離開，陳局長在36分才到現場，犯案動機不排除任何可能，昨晚成立專案小組努力偵辦，全力打擊不法制裁暴力。

(中時 )