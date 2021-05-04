反鳳岡納骨塔自救會4月30日前往新竹縣政府，提出重新選址等訴求。（莊旻靜攝）

新竹縣竹北市公所提出在第六公墓旁興建納骨塔的計畫，從1993年由台灣省政府核定的1.95萬罐塔位，增加至10萬罐，並通過環境差異影響評估，當地居民組成自救會並提行政訴訟，日前勝訴，新竹縣議員連郁婷4日於議會總質詢時再提及此事，要求縣長楊文科承諾不上訴，楊文科也承諾不會上訴。

竹北市公所有鑑於竹北市內的公立納骨塔已不敷使用，因此計畫興建納骨塔，不過鳳岡、竹北一帶反對居民自組自救會，認為納骨塔興建位置緊鄰鳳崎古道，且位於山坡，進出道路狹小，且上方還有大型社區及學校，位址條件不佳更有風險，因此反對興建。

也因納骨塔計畫量體增加，須重新做環境差異影響評估，也通過此案，但自救會成員不符，提起訴願並打行政訴訟，台北高等行政法院日前判決出爐，因變更範圍過大，應重新辦理環評，為自救會勝訴，自救會也於上月底於新竹縣政府前舉辦記者會，呼籲應重新選址。

連郁婷4日在議會也指出，量體變更對於環境及交通均有重大影響，環差不附理由就過關的結論有明顯瑕疵，因此要求楊文科承諾「不上訴」。楊文科也表示，縣府認定的計畫是以1993年通過環評、意即量體1.95罐為準，不過竹北市公所提的新案再面積、範圍均有改變，縣府不會為此案上訴。

竹北市長何淦銘表示，公所會尊重法院判決，也會往其他方向努力，已另有計畫用地和腹地，不過仍在審慎評估，時機成熟就會向縣府民政處另案提出申請新建。

(中時 )