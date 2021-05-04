國產建材(2504)受惠全台科技大廠動工激勵房市，及台商回流帶動全台工業區的擴廠效益，高端混凝土市場需求旺盛，首季集團合併營收、稅後淨利、EPS均刷新歷年同期新高紀錄。國產首季合併營收為50.93億餘元，稅後淨利達到5.51億餘元，年增近200％，每股盈餘0.45元，年增237％，雙雙刷新歷年同期的最高紀錄。

國產建材指出，近年來國產建材實業推動科技行控系統與顧問服務，用科技的力量，把本業混凝土產品當作鈔票管理與運送，不僅形成與同業競爭的差異化優勢，同時在這基礎上建構了混凝土產地到餐桌的大溯源管理系統，充分掌握原料品質與成本優勢，加上整合扮演原料轉運樞紐的台北港埠巨型廠區雲端系統，才能夠滿足全台科技大廠需要高品質、又要大量澆築的需求，所以在科技建廠、台商回流與擇優出貨策略點燃優勢基礎下，讓國產建材第一季的營收與獲利持續紫爆飆高。

國產建材指出，台商回流力道強勁，眾多冠軍企業回台紮根，在全台各科學園區與工業園區積極實質建廠，為了因應區域內重大公共工程、科技廠房與房建市場需求，以及達到高端混凝土的嚴格品管，國產建材全台各廠區徹底落實國產安心建材履歷，以「七道三關」進行嚴格品管，從砂石源頭到混凝土廠出貨都有七道氯離子檢測，並且早中晚進行三次PH值測試，做好供應端的自我品管，出貨前也會製作廠拌試體，放入養護池經過7天與28天抗壓強度測試，確認符合施工所需的設計強度。

(時報資訊)