振曜(6143)受惠宅經濟發酵，帶動首季每股獲利1.01元，為近七年同期最高，振曜除看好現有產品穩定成長，還有新產品陸續推出及轉投資效益陸續顯現下，對未來營運獲利樂觀看待。

振曜第一季合併營收達13.86億元，較去年同期大幅成長41%，毛利率17%，為近五年同期最高，且較去年同期增加1個百分點，單季稅後淨利為8256.4萬元，每股盈餘1.01元，為近七年同期最高，較去年第一季增加近2.7倍。

振曜表示，由於全球受新冠疫情影響，歐美各國持續封城，居家辦公及宅經濟需求不減，振曜電子書及揚聲器等產品，客戶需求均持續增加，使得振曜今年第一季營收淡季不淡，為有史以來營收次佳的第一季，由於營收大幅增加且毛利率受惠於稼動率提升而增加，使得振曜今年第一季獲利接近去年第四季旺季水準，每股獲利達1.01元。

振曜表示，看好現有產品需求持續成長，電子貨架標籤需求增加，彩色電子閱讀器帶動的換機潮及電子紙應用擴及醫療，運輸等範圍,為滿足客戶需求及新產品開發，振曜計畫將增加資本支出擴增產能，同時增加對外投資，在現有產品持續穩定成長，新產品陸續推出及轉投資效益陸續顯現下，振曜對於未來營運獲利情況抱持樂觀看法。

(時報資訊)