半導體設備廠應用材料提出PPACt核心發展策略，運用寬廣的產品組合，加上技術整合的能力，加速協助客戶創造價值；公司並在台灣擴大徵才，繼去年招募550人，今年將再招募450至500人。也就是兩年共招募千人，應屆畢業的工程師有機會達成年薪百萬元。

應用材料公司台灣區總裁余定陸指出，PPACt攻略模式的基礎在於材料工程(Materials Engineering)，這是應材最擅長的領域；不論客戶是要開發或導入新架構、新結構/3D、新材料、縮小尺寸的新方法，或是運用更先進的封裝技術，公司都可以提供整合性的技術產品組合及AIx(Actionable Insight Accelerator)，確實協助客戶縮短產品上市時間、提早獲利。

應材「PPACt」核心策略，在技術支援與需求上，可以協助客戶改善半導體產品的晶片效能(Performance)、功率(Power)、單位面積成本(Area-Cost)，並加快上市時間(Time-to Market)，使客戶在全球半導體產業的生態系統中創造更高價值，為活絡的半導體市場創造更高的產值。半導體設備市場受惠台積電等半導體大廠持續擴產；應用材料宣布在台灣擴大徵才，繼去年招募550人，今年將再招募450至500人。台灣應用材料公司人資長羅淑貞表示，應屆畢業的工程師有機會快速達成年薪百萬元。

羅淑貞表示，台灣應用材料提供優於市場的薪資條件，讓員工進入公司第一年，就有機會存到人生第一桶金，應屆畢業的工程師有機會以社會新鮮人身分，快速達成百萬元年薪的夢想。

羅淑貞表示，在去年招募550人後，台灣應用材料目前員工人數已達2800人，今年將再招募450至500人，職缺包括製程工程師、設備工程師、演算法開發工程師、產品訓練講師及採購與物流等供應鏈管理職缺。

羅淑貞指出，台灣應用材料還提供員工購股計畫，讓員工能以15%折扣購買公司股票，每年還提供新台幣6萬元個人旅遊補助。台灣應用材料在員工教育訓練與發展也不遺餘力，每年總教育訓練預算超過1億元，為鼓勵員工在職進修，還給予每人每學年16.5萬元補助。

(時報資訊)