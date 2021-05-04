中山附醫婦產部婦科主任吳珮如指出，28歲的患者玲玲因子宮肌瘤多長在子宮腔內，採用冷刀治療對子宮內膜及肌肉的破壞最小，可讓未來仍想生育的年輕女性保留生機。（馮惠宜攝）

28歲的年輕美眉玲玲近兩年來每次好朋友來就經血爆量、臉色慘白，到醫院檢查發現其子宮內膜長滿肌瘤，如鐘乳石，四處尋醫曾有醫師建議切除子宮，但考量他還未有男友，未來還要生育，中山醫學大學附設醫院婦科主任吳珮如採子宮鏡用最新式冷刀切除子宮腔內的肌瘤，保留了生育能力，也還給花樣年華的她一臉好氣色。

擔任業務員的這名年輕女姓，近兩年來只要好朋友一來，就臉色慘白，經血量不斷增加，經常突如其來就大血崩，每次都可用掉一大箱夜用衛生棉，到婦產科診所檢查發現是多發性子宮肌瘤而且嚴重貧血，血色素只剩4.4g／dl(正常女性為11.0~16.0 gm／dl)。

經轉診到中山醫學大學附設醫院婦產部婦科求診，吳珮如透過超音波檢查、子宮鏡檢查，發現患者子宮內塞滿了大大小小的肌瘤，從1公分到7公分不等，子宮腔就像鐘乳石洞，且多為容易讓經血爆量的子宮黏膜下肌瘤。

考量患者目前還未有男伴，未來還可能要生育，因此捨棄會在子宮留下許多傷口、容易形成沾黏的腹腔鏡手術，先使用賀爾蒙藥物縮小腫瘤，再透過子宮鏡採新式的冷刀深入子宮腔內，以特殊刀頭切除大大小小肌瘤，如此一來子宮內膜的破壞最小，未來要生育受精卵也比較有優質環境可著床。術後患者的經量跟血色素回復到正常。

吳珮如強調，由於飲食西化及生活壓力等因素，子宮肌瘤造成經血過量的患者有愈來愈年輕的趨勢，加上晚婚、晚生，在治療年輕型的子宮肌瘤患者，除了保留子宮，也要考量讓子宮內膜可以破壞最少，子宮鏡冷刀治療對年輕且複雜型的患者是一大福音，但因個人疾病狀況不同，建議需諮商專科醫師做進一步討論與評估。

(中時 )