海巡署第三岸巡隊外埔安檢所官兵獲報在後龍外埔合歡石滬岸際發現1隻擱淺亡的欖蠵龜，經測量採樣後就地掩埋。（海巡署第三岸巡隊提供／謝明俊苗栗傳真）

1隻保育類欖蠵龜，2日下午被民眾發現擱淺在後龍外埔合歡石滬岸際，海巡署第三岸巡隊外埔安檢所獲報趕往，發現欖蠵龜已死亡，經連繫基隆海大海洋生保育研究室前來採樣分析死因後，由海巡人員就地掩埋。

海巡第三岸巡隊外埔安檢所是在2日下午16時許，接獲民眾撥打118專線報稱，後龍鎮外埔合歡石滬岸際發現1隻死亡海龜，所長許嘉達隨率同仁趕到現場協處，並聯繫基隆海洋大學海洋生態保育研究室前來採樣研析死因。

經海大及海洋保育署第4海洋保育工作站派員到場，測量海龜長約74公分、寬約52公分，確認品種為欖蠵龜，於現場解剖、採樣以釐清死因後，由外埔安檢所官兵協助就地掩埋。

海巡署呼籲，保護保育類動物是每1個居住在這塊土地上人們的責任，為了給予後代子孫更豐富的自然資源，更應積極地愛護我們生存的環境。若民眾有遇到鯨豚擱淺的狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間，前往搶救！

(中時 )