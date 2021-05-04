1隻保育類欖蠵龜，2日下午被民眾發現擱淺在後龍外埔合歡石滬岸際，海巡署第三岸巡隊外埔安檢所獲報趕往，發現欖蠵龜已死亡，經連繫基隆海大海洋生保育研究室前來採樣分析死因後，由海巡人員就地掩埋。
海巡第三岸巡隊外埔安檢所是在2日下午16時許，接獲民眾撥打118專線報稱，後龍鎮外埔合歡石滬岸際發現1隻死亡海龜，所長許嘉達隨率同仁趕到現場協處，並聯繫基隆海洋大學海洋生態保育研究室前來採樣研析死因。
經海大及海洋保育署第4海洋保育工作站派員到場，測量海龜長約74公分、寬約52公分，確認品種為欖蠵龜，於現場解剖、採樣以釐清死因後，由外埔安檢所官兵協助就地掩埋。
海巡署呼籲，保護保育類動物是每1個居住在這塊土地上人們的責任，為了給予後代子孫更豐富的自然資源，更應積極地愛護我們生存的環境。若民眾有遇到鯨豚擱淺的狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間，前往搶救！
(中時 )
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