台中一中學生日前在學校園遊會上，以神似前立委顏清標畫像、搭配「欲拍槍嘸」創意語言行銷班上的射擊攤，意外引發瘋傳，該班陳姓學生昨到顏寬恒臉書道歉，強調只是搞笑、卻沒想到玩笑開大了。顏寬恒今天回信指「台中有台中人的包容和幽默感，外地人不懂」，要學生別在意，同時贈送標太郎水餃。

這起事件起源於台中一中上周舉辦校慶園遊會，各班擺攤各出奇招，有學生畫出大甲鎮瀾宮董事長顏清標「標哥」造型海報，Q版標哥手拿一把槍，旁邊畫著海線特色消波塊及啤酒罐、台中名產東泉辣椒醬，吸引學生來玩射汽球遊戲。

學生的創意被民眾發現上傳網路，引起瘋傳，也吸引媒體報導，顏寬恒日前就在臉書發文回應，「爸爸現在不做消波塊了，都在做水餃」，顏寬恒都在忙選民服務，只能偶爾吃水餃沾東泉辣椒醬。

搞笑的創意KUSO持續在網路瘋傳，該班陳姓學生昨在顏寬恒臉書表示歉意，他留言說，本來只是想在園遊會上搞笑，沒想到網路及媒體瘋狂傳播，因考慮不周而造成困擾，對標哥、顏寬恒與其家人致上歉意。

該名學生感謝顏寬恒大人大量、不計較，並說，一瓶東泉各自表述，炒麵水餃各有所好，同樣身為台中人，一定為台中貢獻心力。

顏寬恒今天則特地到超商抱了幾包水餃，連同回信寄到一中，並在臉書PO出回信內容指，學生的創意四射，令人佩服，「我們台中有台中人的包容和幽默感，外地人不懂啦，不要太擔心！」

顏寬恒指出，國家若沒有勇敢、有創意的少年，怎麼會有美好的未來？不要擔心有天會在海邊突然醒來、或是被包在麵皮裡面，「感謝家長和老師給你們夠大的空間，才能讓我們全家都哈哈大笑；笑吧，笑有出頭天啊！」

顏寬恒最後還強調，他特別附上標太郎水餃，若學生明年真的決定賣學水，不只他會去幫忙叫賣，蔣萬安也答應要去包水餃。

(中時 )