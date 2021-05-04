為搶攻內需餐飲商機，瓦城泰統集團旗下YABI KITCHEN台北第二家店，5/5日插旗誠品生活南西店，主打「跨國界南洋美食」，精選星、馬、泰、印度等各國人氣經典菜色，並加以提升改良，推出獨創美味。

為歡慶新店開幕，YABI KITCHEN將推出香醇爽脆的《酥炸綠咖哩椰香雞翅》新菜，更將於5/5日至5/14日平日期間，推出點招牌「靈魂菜」《YABI拉餅》、即贈好喝又好拍的「底片殺」飲品《烏龍氣泡飲》優惠活動(每日限量)。5/17日至5/31日於店內用餐並拍照、打卡上傳至個人FB或IG，YABI KITCHEN更將招待1杯90元飲品。不用飛出國，就可輕鬆享受今夏最Chill的跨國美味環遊之旅。

YABI KITCHEN 2019年在登場後便創下假日最高翻桌率達7~8次，及最高候位顧客近200組的佳績，而後台中向上店也在粉絲敲碗期盼下於隔年12月進駐勤美誠品綠園道商圈，成為該區的排隊名店之一，甫開幕即展現超高人氣，首個假日餐期開始立即滿位，一位難求！尤其店內悠閒時尚的氛圍及創意料理獨特外型廣受女性顧客青睞，開幕後即晉升IG熱門打卡名店，秒殺眾人手機記憶體。

YABI KITCHEN台北2號店特別選擇位於台北市最有文青氛圍區域之一的中山商圈、深受25~45歲年輕女性喜愛的誠品生活南西店2樓。誠品南西店結合商圈特有的「她經濟」，年輕女性消費額高達總營業額85%佔比，預期YABI KITCHEN的進駐更將掀起中山商圈全新打卡熱潮。

YABI KITCHEN誠品南西店內延續品牌的亮黃主色調視覺設計，搭配暖色系木質桌椅、半弧形大型「碗」狀吊燈及蒸籠牆，整面大型落地窗與品牌裝飾燈管，明亮開放的空間感呈現輕鬆舒適氛圍，並於店內打造台北2號店獨有、由最Chill的人氣飲品《烏龍氣泡飲》排列而成的拍照打卡牆，更在瓶身藏有美味金句，希望打造網美駐足拍照的打卡點。

(工商 )