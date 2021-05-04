八軍團進行移動式淨水車系統功能測試。（柯宗緯翻攝）

高雄水情吃緊，已進入全天減壓供水的橙燈。高市經發局聯手中油、八軍團投入鑿井工作外，並協調八軍團支援野戰用移動式淨水車今（3）日挺進岡山本洲產業園區，支援工業用水大戶使用，每日供水最大量可達225噸。

經發局表示，水利署4月23日聯手國防部啟動抗旱救災動員，市長陳其邁先前在抗旱會議指示市府會同水利署、軍方評估淨水車設置，最終協調由國軍八軍團出動淨水車進駐永安工業區，岡山本洲產業園區，利用園區放流水回收進行RO淨水處理。

經發局說明，永安工業區已經於日前啟動供水，每日約50至60噸，本洲產業園區則於今早試運轉，下午已開始供水，廠商並排水車取水，估計每日供水最大量可達225噸，給水時間為每日上午9時至晚間20時，持續至水情緩解為止。

岡山本洲產業園區主任黃志華指出，岡山本洲產業園區在此波減壓供給措施中，首當其衝的是平日高度用水的螺絲表面處理廠，目前共有5家用水大戶應強制節水11％。岡山本洲產業園區廠商協進會理事長吳俊毅感謝高市府重視廠商缺水問題，以及水利署、八軍團全力配合協助，讓產線維持正常運作。

(中時 )