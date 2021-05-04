為化解藻礁公投危機，行政院3日公布三接外推方案，將工業港外推455公尺，將離岸1.2公里，估計工期延長2年半，預算增加150億元，總統蔡英文也大力支持。對此，亞洲週刊用「愚公移三」4字說文解字開酸蔡政府，並製作哏圖，在「愚公移三」4字上以注音標註「ㄘㄞˋ ㄏㄨㄤˊ ㄔㄨˋ ㄐㄧㄠ」」，諷刺蔡政府移動三接的目的是愚弄公眾。

行政院公布三接外推方案後，蔡英文總統也透過臉書喊話，表示顧供電更護藻礁，我們都該盡最大努力爭取雙贏，請全民支持再外推方案，而三接再外推455公尺後，距離岸邊已有1.2公里，工程不再需要浚挖海底，加上原21公頃外海填區不填，潮間帶的藻礁和水下礁體都會受到保護，這是對所有關心藻礁的年輕朋友最直接的回覆，盼大家能支持再外推方案。

針對三接外推方案，《亞洲週刊》今在臉書上發文指出，古有「愚公移山」，今有「愚公移三」，亞洲週刊也對「愚公移三」這4個字進行解釋，「移動三接（即第三天然氣接收站），目的是愚弄公眾」。

同時，亞洲週刊也用「愚公移三」造句形容蔡政府的三接外推政策，「為平息藻礁公投，把三接外推四百五十五公尺，離岸一點二公里，供氣期程再延兩年半，使公眾感覺拉寬了距離，彷彿不會損害半點藻礁，真是愚公移三」。

《亞洲周刊》還用這套說文解字的內容，製作了一張哏圖，並分別使用國字、注音符號，以及漢語拼音來表示「愚公移三」，值得注意的是，在注音符號的部分，卻是寫成「ㄘㄞˋ ㄏㄨㄤˊ ㄔㄨˋ ㄐㄧㄠ」。

網友們也在《亞洲週刊》的臉書粉專上留言回應，「移了，預算又可以追加，真是打的一手好算盤」「再多推個一百公里好了！剛好接到左岸」「今天又學會了一詞」「等等...那個紅色字注音是啥？小編別以為沒人發現喔」。

說文解字 古有「愚公移山」，今有「愚公移三」。 新詞彙：【愚公移三】 解釋：移動三接（即第三天然氣接收站），目的是愚弄公眾 蔡皇用法：為平息藻礁公投，把三接外推四百五十五公尺，離岸一點二公里，供氣期程再延兩年半，使公眾感覺拉寬了距離... 由亞洲週刊發佈於 2021年5月3日 星期一

(中時新聞網)