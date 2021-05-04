位在松山區的HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧也是天天客滿生意很好，附近居民指出，非常緊張，看新聞才知道就在家裡附近。（游念育攝）

中央流行疫情指揮中心今公布，案1153機師的足跡，曾在4月29日晚間赴台北市海真私房菜民生店，並在凌晨到捷運南京三民站附近的HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧，海真私房菜老闆娘趙海真表示，昨天已消毒過，廚師也會自我管理，消毒好大約3至5天後才會營運，母親節是否營業尚不確定，但已開始通知有訂桌的消費者。

海真私房菜因為受到知名影星周潤發加持，名聲遠揚，已在當地經營20年，老闆娘趙海真近期也將店交給弟弟管理，趙海真說，店內有3個包廂、5個桌子，來來去去，包廂約10到15人，不確定機師是否在包廂，但每次華航有聚餐幾乎都會在包廂內；而這幾天也不會營業，請員工自主健康管理，不確定4月29日當天的人數，但餐廳幾乎是天天客滿。

趙海真也說，會告訴消費者先不要來，師傅們也要自我檢驗，安全重要，賺錢以後慢慢來，昨晚政府就有派員來一起消毒，我們會等工作人員安全再來營運；至於當天是否有實名制登記客人姓名，趙海真說，沒有登記，政府目前也還沒要訂桌資料。

據了解，位在松山區的HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧也是天天客滿生意很好，附近居民指出，非常緊張，看新聞才知道就在家裡附近，酒吧客人通常都是外來客，周邊都是老舊社區，長者比較多，比較不會到酒吧消費，大多是外來的年輕人比較多。

開在酒吧對面的佛堂則表示，很少看到他們營業，酒吧有確診者，我們沒有跟他們接觸，不過政府很謹慎，應該都會消毒，政府嚴格謹慎相信會處理，台灣防疫做很好。

(中時 )