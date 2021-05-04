奇美醫學中心急診室提供「就近售餐」服務，方便病人與家屬輕鬆選購便當、鹹粥、麵包、水，有效降低照顧者離開時間，也提升病人購餐便利及安全性。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

奇美醫學中心急診室提供「鐘點照服員」服務。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

奇美醫學中心護理部急診室提供鐘點服務員及就近售餐服務，提供病人有效率、人性化的急診醫療照護。（曹婷婷攝）

台灣步入高齡化社會，急診室常見老人顧老人畫面，奇美醫學中心急診團隊發現老老相伴急診就醫，屢上演阿公或阿嬤憂老伴沒人顧，連廁所都不敢去，甚至頻傳阿嬤或阿公買個便當就迷路，意識到老老照護問題多，也為解決急診照護空窗期，奇美醫學中心急診室推出「鐘點服務員」，聘僱2小時起跳，適時分擔照護壓力。

奇美醫學中心是南台灣最大緊急傷病急救中心之一，每月平均急診就醫人數約9329人次，每日在觀察室等待住院、留院觀察的平均約97人次，急診團隊包含急診專任醫師、全人醫療科醫師、護理師、其他服務人員等合計逾190人，龐大的醫療團隊以提供病人有效率、高品質且人性化的急診醫療照護。

奇美醫學中心護理部急診室副護理長林筱茵說，少子化、高齡化社會來臨，聘請照護員是不少人的選擇，但因看護負擔沉重，多數家庭為老老照護，以減輕兒女負擔。

但她也觀察到急診室常見阿嬤或阿公出去買便當卻找不到病床或記不得路，讓人心疼，也有家屬因此不敢外出用餐、上廁所，甚至也曾有年邁病患顧慮家人不在身邊，強行下床而摔倒等。林筱茵說，偶有家屬請託護理師「幫忙看一下，幾小時就回來。」但急診護理師面對壅塞床位和繁重醫療照護，未必能一對一看顧。

奇美醫學中心急診室今年1月起與2家照護機構合作，提供急診鐘點照服員服務，不同一般病房看護聘僱看護須以12小時、24小時起跳，急診室鐘點服務員只需要2小時起跳，1小時200元。此外，急診室每天中午、傍晚也會有營養科到急診室「就近售餐」，主動詢問病人或家屬需不需要便當、鹹粥、麵包、水，降低照顧者離開時間，也提升病人購餐便利及安全性。

奇美急診團隊表示，彈性聘請鐘點照服員與就近售餐，適時提供家屬不能陪在身邊的照護空間，售餐服務也能即時解決病人及家屬生理需求，保障病人安全。

(中時 )