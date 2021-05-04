論文被引用率被列為評估大學研究影響力依據。義守大學土木與生態工程學系教授翁誌煌長年投身環境工程學科研究，2020論文被引用率居全世界前1％，備受肯定。

翁誌煌致力環境工程研究，研究領域涵蓋高級氧化處理技術、膠體微粒在水溶液中的界面反應、奈米膠粒表面特性、吸附反應，以及染料與重金屬廢水處理、土壤及地下水汙染整治技術等，發表逾百篇國際期刊論文。

義守大學說，翁誌煌在全世界4萬多名相關領域學者中，論文被引用率排名全球第269名，居全球前1％，顯示翁與義大的科技學術研究品質優異，尤其在環工領域方面具高度影響力，榮獲世界認可。

根據英國《泰晤士報》高等教育特刊對世界大學的評分項目，論文被引用率所占權重達32.5％，翁誌煌論文被引用率十分有助於提升學校排名；他也曾在義大籌辦「第4屆水資源與環境國際會議」等多場國際研討會，擔任大會主席與技術委員會主席等，也擔任多項國際SCI期刊編輯委員，活躍於國際學術舞台。

翁誌煌目前投入研發天然礦物，如硫化鐵、電氣石、黑雲母，以及顆粒片狀零價鐵觸發過硫酸鹽與芬頓反應，可取代傳統亞鐵離子或奈米零價鐵，有效快速降解新型偶氮染料與染整廠原廢水的色度汙染問題。

翁誌煌也與中興大學師生合組團隊，共同研發微奈米天然資材應用，將農業廢棄物再生高值化，例如廢棄物茶葉渣及鳳梨葉可製成綠色低廉吸附材去除廢水中毒害物，或製成多孔性生物碳去除重金屬、或當土壤中的改良劑，達到廢棄物資源再利用目的，同時解決所衍生的空氣汙染問題，降低碳排放量。

(中時 )