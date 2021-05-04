中國信託銀行攜手電子支付合作夥伴icash Pay擴大外場景金融服務，「中國信託Online貸」服務今日在icash Pay上提供服務入口，消費者從icash Pay就可以連結至「中國信託Online貸」，體驗便利、即時的數位金融服務。

「中國信託Online貸」推出以來，持續運用數位力優化申貸體驗，從使用介面、審核流程到撥款速度皆領先業界，並結合AI與大數據分析，開發出智能徵審系統縮減作業流程，加快撥款速度，從申貸到取得資金最快只要3分鐘，即時滿足客戶的資金需求。

後疫情時代，民眾轉向使用無接觸式支付取代現金交易，根據金融監督管理委員會統計，截至今（2021）年2月底，台灣電子支付使用人數已突破1,240萬人，中國信託銀行為了滿足客戶更多元的金融需求，特別在icash Pay信用貸款專區導入「中國信託Online貸」，當使用電子支付的民眾有資金需求時，不需要特地搜尋，直接點擊介面就進入「中國信託Online貸」進行申請，隨時隨地透過行動裝置快速申辦貸款。

中信銀行持續攜手電子支付平臺、電商等業者，積極打造場景金融生態圈，布建綿密的貸款服務入口融入消費者的生活場景中，讓消費者在不同消費場景出現資金需求時，無論何時何地皆可快速完成申辦，打造出虛實整合、全通路一致的場景金融體驗，實現「金融即生活、生活即金融」的經營理念，提供最有溫度的數位金融服務。

(中時 )