砷化鎵代工廠-宏捷科(8086)4月合併營收3.74億元，月增0.8%，再創104年12月以來單月新高，宏捷科表示，目前訂單及需求都不是問題，各產品線均處於供不應求，由於下半年價格調漲，且新產能開始挹注，預估下半年出貨、營收及毛利均可望比上半年好。

WiFi 6和4G PA、5G PA需求非常強勁，宏捷科4月合併營收為3.74億元，月增0.8%，年增35%，再創104年12月以來新高，累計前4月合併營收為14.4億元，年成長32.09%。

隨著5G的正式商轉，2G/3G停止服務，物聯網朝向4G/5G網路遷移已是大勢所趨；宏捷科3年前即已嗅到物聯網即將爆發的商機，近年來致力於擴大4G PA的全球市佔率，不斷地用成熟的技術和先進的製程，協助客戶降低成本和提升效能；今年恰逢中國大力發展物聯網基礎設施；4月20日中國更開通了全球規模最大的互聯網試驗設施主幹網(FITI)、且在中國工信部明確表達2G/3G退網策略後，4G cat.1頻段順勢成為「海量」物聯網設備連網的最佳選擇，宏捷科挾其在4G PA擁有最具競爭的價格和技術，目前已開始替多家客戶量產cat.1 PA模組，並已投入巿場實際應用，預期將可囊括cat.1 大部分的市佔率；5G物聯網方面，美系客戶推出的5G low band整合晶片亦已投產。

在5G手機PA方面，宏捷科美系客戶已在3月開始正式量產，並早已跨入IoT領域，物聯網的崛起即將成為宏捷科PA產品運用的第二隻腳，隨著物聯網的快速發展、其數量勢必超越手機對PA的需求、宏捷科可望在未來幾年成為物聯網4G/5G的主要PA供應商。

為因應客戶需求，宏捷科積極提升產能，二廠第一期設備裝機順利，製程持續驗證中，預計第2季底設備月產能可達15000片，公司亦加緊下一階段擴充產能計畫，預估今年底月產能可達2萬片。

(時報資訊)