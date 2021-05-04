紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）周一表示，美國經濟從新冠肺炎疫情所引發的危機中反彈，今年可望創下數十年來最強勁的增長，但儘管如此，金融環境仍遠未達到聯準會（Fed）將考慮撤回其支持措施的水準。

威廉斯表示，在經通膨因素調整後，今年美國國內生產毛額（GDP）可能成長約7%，創下1980年代初期以來最快的增長速度，但這樣的榮景可能不足以實現聯準會在通膨和就業最大化方面的雙重任務。

威廉斯在一場線上活動中表示，很明顯地，經濟發生了巨大變化，且前景已有所改善。但我要強調的是，我們現在看到的數據和情況，仍不足以使聯邦公開市場委員會（FOMC）改變其貨幣政策立場。

聯準會上周一致表決通過將基準利率保持在近零水準，且每月至少1200億美元的購債計畫亦將維持不變，直到在實現就業最大化和通膨目標上「進一步取得實質進展」。

威廉斯表示，和疫前相比，美國就業市場仍然減少約850萬個工作，服務業勞工，以及非裔和西班牙裔勞工的失業情況尤其嚴重，這表示在一段時間內我們仍需要大量的工作機會，才能使美國完全重返就業。

此外，威廉斯表示，因為物價已經從去年春季的谷底反彈，近期內通膨率可能升高，但明年可能回落至2%左右。該聯準會官員表示，美國央行擁有控制短期利率所需的工具，而目前短期利率正逐步走低。他並表示，央行的「首要目標」，是使聯邦基金利率保持在聯準會所設定之介於0%～0.25%的目標區間內。

(時報資訊)