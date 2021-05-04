美律(2439)今(4)日舉辦法人說明會，第一季缺晶片、缺貨櫃，以及客戶拉貨意願轉淡，首季每股僅賺0.1元，展望第二季，總裁黃朝豊表示，單季營收仍會有兩位數年成長，但毛利率恐要等到第三季耳機量能出來後，才會慢慢回溫。

美律第一季營收為77.35億元，季減少39%、年增加49.02%，單季營業利益率-0.99%，較去年第四季由盈轉虧，稅後盈餘2092萬元、季減少96.4%、年減少38.75%，每股盈餘0.1元，此外，美律首季揚聲器降價幅度更出現存貨跌價損失，毛利率更因產品組合、匯率影響，單季毛利率下滑至10.13%，季減少1.75個百分點、年減少1.3個百分點。

黃朝豊表示，美律首季表現受制於IC晶片嚴重缺貨、航運缺櫃、客戶拉貨放緩，加上新台幣強升的匯率衝擊，導致營運表現不如預期。

展望第二季，黃朝豊表示，單季營收仍會有兩位數年成長，且在產品組合上，預估耳機產品占比約6成、揚聲器約3成；產品別成長幅度上，整體耳機產品會有2位數成長、TWS(無線藍芽耳機)則會略減，電競耳機也因缺料會減少，至於揚聲器則預計會有2位數成長，但耳機揚聲器會下滑。另外，美律新切入的系統級封裝和影音會議系統也有進展，第一款系統級封裝產品預計8月初貨，影音會議預估在今年就會有貢獻。

在毛利率上，黃朝豊表示，美律會設法降低低毛利率TWS出貨量，預計毛利率要等到第三季耳機量能出來後，才會慢慢回溫。

產能配置上，美律目前海外市場據點有大陸、越南、泰國，越南廠自去年8月開始量產，今年增加速度非常快，未來3年越南將急速擴產，主要資本支出也會用在越南，而深圳廠在做數位轉型，導入智能化設備降低勞工比例，台灣研發人員增加也會有資本支出。

除此之外，美律現階段因為負債比率高，因此董事會甫通過40億元現金增資或是GDR、私募發行普通股。

(時報資訊)