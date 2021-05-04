以色列政府所屬的航太工業公司（IAI）於4日表示，將利用韓國仁川國際機場內場地，進行波音777客機改裝成貨機工程，並將於2024年正式開始作業。

在新冠疫情期間，因全球相繼封城造成旅遊業疲弱不振，客機的價值也就一落千丈。相反地，貨機的優勢，卻隨著全球電子商務不斷增加而愈來愈彰顯。

以色列國有的IAI，目前正在研發一種波音777客機改裝成貨機的工法，可望在2023年完成相關授權作業。

為了滿足這種更加寬體的貨機長程航線需求，IAI表示已與韓國仁川國際機場，以及航空服務業者Sharp Technics K共同簽署協議，可以使用其機場內新設備，每年可把一共6架B777-300ER與B777-200LR客機改裝成貨機。

不過，相關費用支出等財務資料，並未同步透露。

IAI表示，應該還會找尋其它飛機改裝場地，以因應市場需求。目前，以IAI的技術，可將波音737，747與767客機順利改裝成貨機使用。

(時報資訊)