彩晶(6116)公布第1季獲利，在面板報價上揚，中尺寸產品供需緊俏，彩晶公布第1季財報，單季稅後淨利超過30億元，營收、本業獲利及稅後淨利都是創下2017年第1季以來新高，單季每股盈餘順利達成1元的外界預期。

總計彩晶第1季營收78.88億元，營業毛利38億元，毛利率高達48.18％，寫下史上最佳紀錄，歸屬於母公司業主淨利30.36億元，每股盈餘1元，總資產570.99億元。

遠距應用需求依舊強勁，帶動中大尺寸的IT及TV面板銷售暢旺，包含玻璃基板、驅動IC等相關物料供貨緊缺，供需吃緊的環境持續推升著面板的價格。而彩晶11.6吋面板Chromebook因疫情關係需求暢旺，報價攀高，而6.06～10.4吋中尺寸產品的營收比重突破5成，使得第1季靠本業就能夠寫下不錯成績。

(時報資訊)