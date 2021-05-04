第二季缺料擴大？群電4月營收31.62億元 月減10.62％、年減1.8％ 16:502021/05/04 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 訂單不成問題，但缺料是個問題。群電1月營收雖然以36.2億元創歷史新高，然而隨著客戶急單不斷湧入、零組件耗用比預期來得快，群電3月營收僅能維持在與1月相去不遠的35.38億元、無法再創歷史新高，群電今日公布，4月營收31.62億元，不僅比去年同期下滑1.8％，更比3月大減10.62％，主因為受到關鍵零組件缺貨影響，不過，群電累計前4月營收131.45億元、年增率為32.4％，仍創同期歷史新高。 電池芯缺料影響 西勝4月營收雙減 農民工月賺1.8萬 返鄉就業成趨勢 (工商 ) #群電 #月營收 #缺料 #創歷史新高 #更比 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《通信網路》宏達電Q2營收雙增、還是虧 外資續喊賣 09:442021/05/04 財經 《電腦設備》艾訊Q1獲利近7季高 Q2本業動能增溫 14:162021/05/04 財經 外媒爆料：台積電未來3年在美大擴產 將建6座晶圓廠 15:482021/05/04 財經 《紡纖股》聚陽4月營收年增1倍 運動服、電商銷售加持 17:232021/05/04 財經 《通信網路》美律Q1超淡 Q2營收拚雙位數年成長 16:492021/05/04 財經 《半導體》世界Q2營收拚百億元、季增1成 再戰新高 15:242021/05/04 財經 《國際經濟》韓4月CPI年增2.3％近4年最高 韓政府：H2放緩 09:272021/05/04 財經 礦機大廠 億邦去年營收減八成 04:102021/05/04 全球財經 《國際產業》晶片需求強 英飛凌上調全年營收財測 17:402021/05/04 財經 經濟強勁復甦 歐美4月製造業PMI報喜 04:102021/05/04 全球財經 群電史上最旺首季 EPS達1.49元 第二季營收將季減個位數 17:002021/05/04 財經 財經熱門新聞 天價賠償來了？長賜輪船東提共同海損 長榮回應了 - 財經 台股3天暴砍千點 明殺完了？就看這件事 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 台股暴跌逾3％ 傳產電子全倒地 殺盤兩大原因曝光 - 財經 恒指收市彈199點 中石化漲逾4％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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