訂單不成問題，但缺料是個問題。群電1月營收雖然以36.2億元創歷史新高，然而隨著客戶急單不斷湧入、零組件耗用比預期來得快，群電3月營收僅能維持在與1月相去不遠的35.38億元、無法再創歷史新高，群電今日公布，4月營收31.62億元，不僅比去年同期下滑1.8％，更比3月大減10.62％，主因為受到關鍵零組件缺貨影響，不過，群電累計前4月營收131.45億元、年增率為32.4％，仍創同期歷史新高。

(工商 )