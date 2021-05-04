由「中華職業棒球大聯盟」（下稱中華職棒聯盟）同名授權、韓國遊戲公司GONGGAMES Corp.研發直營的擬真棒球手遊《CPBL中華職棒2021》，今（4）日正式於雙平台推出！遊戲事前登錄吸引超過32萬球迷粉絲參與，官方除邀請體育主播「吳昇府」及中職傳奇球星「謝長亨」為遊戲獨家配音，也公開「小男孩樂團」為《CPBL中華職棒2021》量身打造的專屬主題曲。歡慶遊戲上線，官方特別祭出多重好禮以及滿滿的活動內容，邀請玩家一起加入，燃燒你的棒球魂！

GONGGAMES代表CEO孔斗相先生（Kong Doo－Sang）表示，非常感謝「中華職業棒球大聯盟」的官方完整同名授權與協助，《CPBL中華職棒2021》以獨特引擎及技術所打造擬真的棒球遊戲，獻給所有喜愛棒球的台灣玩家。遊戲製作人閔鐘垣先生（Min Jong－Won）也承諾將以百分百原廠直營方式，讓製作團隊可以直接傾聽玩家的心聲與建議，提供更好的遊戲體驗及內容，歡迎大家加入《CPBL中華職棒2021》行列，打造專屬最強球隊！

《CPBL中華職棒2021》上市宣傳影片

體育主播吳昇府、傳奇球星謝長亨獨家配音 小男孩樂團打造熱血主題曲

GONGGAMES本次也特別邀請愛爾達體育台當家主播「吳昇府」及中職傳奇球星「謝長亨」為《CPBL中華職棒2021》獨家配音，為了因應遊戲內各種情境，兩人更錄製了超過五千句台詞，希望讓玩家在遊玩時，能感受如同觀看精彩刺激的職棒賽事。

同時，官方也與曾為「中華職棒」及「樂天桃猿」發行年度主題曲的「小男孩樂團」合作打造遊戲專屬主題曲「要義無反顧的奔跑」，以獨有的陽光搖滾風格，發揚中華職棒的年度精神，期望玩家不論是在棒球運動或遊戲世界裡，都能盡全力拼搏，創造自己的新時代！而遊戲專屬主題曲也會隨時陪伴玩家度過《CPBL中華職棒2021》的每一局重要比賽！

體育主播吳昇府、傳奇球星謝長亨獨家推薦中職經典手遊

超越現有棒球遊戲的真實感 強調個人球隊組建風格

《CPBL中華職棒2021》製作團隊憑藉過去累積多年開發《韓國職棒이사만루》、《美國職棒MLB Perfect Inning》等棒球遊戲的豐富經驗，並打造韓國業界最大規模的動態捕捉中心，完整重現球場上打擊與守備時可能發生的各種動作，以及研發獨有的遊戲引擎運算呈現各種不同動作模式，帶來如同親臨球場般的真實與刺激感，是本作與現有棒球遊戲最大的不同點。

《CPBL中華職棒2021》動態捕捉100%重現選手英姿！

王維中 - 味全龍

王躍霖 - 樂天桃猿

帶給玩家超越現有棒球遊戲的真實感

《CPBL中華職棒2021》是一款能滿足多數喜歡擬真風格玩家的遊戲，遊戲內除收錄中華職棒5大球隊與超過300位選手，球員數據設計更以選手各年度的比賽數據作為基礎評比。因此，即使是同一位選手，不同年度的球員卡隨著該年度表現都會有不一樣的評比結果，而2021年度的球員也將依照每週比賽表現定期更新評比，讓玩家真實感受到球員的變化。

為讓玩家輕鬆培育球員與球隊，遊戲除提供放置型離線模式，玩家可以24小時進行比賽、養成選手及獲得豐富獎勵之外，也放棄現有棒球遊戲千篇一律的強化成長模式，玩家可依照喜好細分各個選手所需能力進行培訓，並透過隊伍BUFF與球團效果，建立具有個人風格的選手與球隊。

離線模式輕鬆獲得豐富獎勵

獨特球團效果與隊伍BUFF系統

透過潛力特性養成專屬球員

原廠直營追求服務品質 上市活動獎勵大放送

官方表示，《CPBL中華職棒2021》是GONGGAMES在台灣唯一一款直營作品，除了與中華職棒聯盟、智冠集團、智凡迪密切合作，提供最高品質的在地化服務之外，也會在遊戲內舉辦一連串上市慶祝活動，包含連續14日登入就能獲得稀有「S.E選手卡包」以及稀有強化道具「傳奇小丑卡」的交換所活動，歡迎大家立即加入《CPBL中華職棒2021》！

一連串上市慶祝活動將在遊戲EVENT內進行

(科技)