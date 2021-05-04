49歲陳志朋是演藝圈著名的凍齡男星，儘管他在月中就要過50歲生日，不過陳志朋仍然擁凍齡顏值和結實身材，不過陳志朋日前則在網上發文透露，有網友留言勸他「男人長到一定的歲數，就不要再拚顏值了」，陳志朋看完超傻眼，並直呼：「我慌了...」。

陳志朋日前則在微博曬出網友留言的截圖，上面寫著：「男人長到一定的歲數，就不要再拚顏值了」，陳志朋看完就直呼：「我慌了...」，他不解反問「難道我要把自己弄得滿臉皺紋，才算男人嗎」。

陳志朋微博全文。（圖／取材自陳志朋微博）

陳志朋接著直呼：「我只不過是內心只有26、27歲的一個少年而已...好害怕 我該怎麼辦呢」，網友也紛紛留言：「年輕不只容顏，更重要是心態！永遠保持年輕的心」、「她的意思50了還這麼帥 讓年輕弟弟怎麼活」、「哥是永遠的美少年」、「別怕，你還年輕」。

陳志朋當年是從男團「小虎隊」出道，當年還不到18歲的陳志朋，以俊俏、帥氣的外型，被受封是「小帥虎」，而陳志朋在日前加入男星選秀節目《追光吧！哥哥》時，他雖然是年齡最高的參賽者，不過陳志朋為了展現唱跳功力、拿高分，他甩福泰、一口氣豪鏟12公斤，陳志朋瘦出小V臉，零贅肉身材相當輕盈，儘管陳志朋在月中就要過50歲生日，不過他仍然擁凍齡顏值和結實身材，帥氣模樣根本重現當年小虎隊中「小帥虎」的迷人風采。

(中時新聞網)