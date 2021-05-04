眼科巡迴專車，配備精密的眼底攝影儀器。（廖志晃攝）

南投縣眼科巡迴專車入偏鄉，為長輩篩檢眼睛疾患。（廖志晃攝）

南投縣幅員遼闊，但全縣只有17家眼科院所及25位眼科醫師，老人出門就醫更不便，縣府結合紫南宮及善心企業，打造眼科巡迴專車，為長輩篩檢眼壓及眼底攝影，篩檢結果直接傳輸到醫院，發現異常可以立即就醫治療。

南投縣第1部眼科巡迴專車，4日開進鹿谷鄉和雅村，包括縣長林明溱及衛生局長黃昭郎，竹山秀傳醫院院長謝輝龍、縣長特助林儒彬、立委馬文君祕書黃炫瑞、鹿谷鄉長邱如平，縣議員吳瑞芳及黃東灝等人都到場關心。

南投縣鹿谷鄉、中寮鄉、集集鎮、國姓鄉及魚池鄉眼科醫療資源缺乏，民眾必須到其他鄉鎮才能檢查眼睛；縣長林明溱為解決偏鄉醫療資源不足問題，動用第二預備金60萬元，購買1200萬畫素的免散瞳全自動眼底攝影照相機，搭配三夏精機公司、友典實業公司捐贈的眼科巡迴醫療車，及紫南宮捐贈的眼壓測量儀器，為長輩進行篩檢。

南投縣驗光師公會理事長牛方澤率領驗光師，為長輩檢查眼睛，檢查資料直接傳送到竹山秀傳醫院，由眼科醫師判讀，若需進一步用藥或手術，再由衛生局人員協助轉介至醫院、診所或衛生所眼科門診治療。

林明溱表示，眼睛是靈魂之窗，視力出問題會嚴重影響生活，偏遠地區長輩就醫不便，眼睛不適只能點眼藥水，因此，縣府將醫療設備帶進社區為長輩篩檢，及早發現、及早治療。

黃昭郎指出，視力隨著年齡退化，南投縣65歲高齡人口比例偏高，因此，今年將在鹿谷鄉等5鄉鎮，舉辦168場篩檢服務，發現異常時，會在1周內向長輩說明並協助轉診。

謝輝龍表示，糖尿病嚴重時，會有視網膜剝離的問題，如果沒有及早發現與治療，會有失明的危機，因此，請長輩把握巡迴篩檢的時機。

(中時 )