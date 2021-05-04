台南市蔡姓女子被偷走具有紀念義意的婚戒。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

去年12月結婚的台南市蔡姓女子，今年4月結婚戒指在家被偷走。市警四分局循線逮捕涉嫌在大白天闖空門的48歲莊姓男子後，替蔡女找回失物。蔡女4日前往警局認領時，感謝員警替她找回具有紀念義意的婚戒。據了解，莊嫌竟然將偷來戒指送給妻子當生日禮物，莊妻根本不知是贓物。

今年4月間，安平區連續發生多起竊嫌侵入住宅竊取財物案，被害人損失不少金飾及現金。市警四分局偵查隊及育平派出所合組專案小組後，經調閱轄區近百支監視器畫面，鎖定莊男涉有重嫌。

員警發現，莊嫌還特別選定沒有監視器暗巷，並穿著帽T、戴口罩，企圖隱匿行蹤，並利用民眾白天出門外出工作，或門窗未關侵入屋內行竊。

警方為阻止更多民眾被竊，經報請檢方向法官聲請搜索票後，4日晚間分局長甘炎民親自帶隊前往安平某大樓搜索，當場在莊嫌的租屋處查獲作案用的衣物、鞋子及偷來的財物。

警方發現，莊嫌除涉嫌在台南犯案外，還涉及高雄、嘉義等地的竊案，訊後除依涉嫌竊盜罪移送，經檢方向法官聲押外，還將進一步擴大追查。

(中時 )