勞動部訴願件數創5年新高 最多為自營作業者3萬元 17:072021/05/04 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據勞動部統計，去年訴願件數達3269件，創下近5年來新高，主因為去年勞動部祭出的3萬元「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據勞動部統計，去年訴願件數達3269件，創下近5年來新高，主因為去年勞動部祭出的3萬元「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，事後訴願的件數達753件，其次為勞基法的527件、勞保條例的453件及就業服務法的286件。 勞動部勞動法務司副司長郭培榮表示，受到勞動部去年祭出可領取3萬元的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，導致去年訴願件數創下5年新高。 南大攜手勞動部聯合徵才 釋數千職缺 企業租戶大調查！新型「辦公室＋遠端辦公」正夯 至少再紅5年 (中時 ) #勞動部 #訴願 #5年 #自營作業者 #3萬元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 環保署抓揮發性有機廢氣 3年追討4.21億 16:412021/05/04 財經 勞動部訴願決定進法院維持率 近5年新低 15:212021/05/04 財經 台鐵多次延誤通報重大事故 運安會要查了 12:162021/05/04 生活 雲林加碼生育津貼 1胎多1萬 04:102021/05/04 焦點要聞 提起訴願更方便 勞動部訴願「e指化」 15:502021/05/04 財經 蘆洲補習班突停課5日 教育局證實：與確診者足跡接近 11:402021/05/04 生活 學雜費基本調幅1.26％ 大專5月底前報部審議 11:162021/05/04 生活 邊境管制持續 旅行社無薪假家數再攀升 04:102021/05/04 財經要聞 林口康橋6日復課 新北教育局：大型活動延續秋冬防疫規定 15:342021/05/04 生活 蔡英文抗旱 提三任務應變 04:102021/05/04 財經要聞 香港新聞自由指數 創8年新低 04:102021/05/04 焦點新聞 生活熱門新聞 武陵福壽山農場突圍淡季 住4夜每人下殺450元 - 生活 3波梅雨鋒面接力 首波明天到！專家曝大規模降雨時間 - 生活 諾富特水電包商足跡曝光 全在新北蘆洲活動 - 生活 全台首例！華航機師打完AZ仍確診 指揮中心揭原因 - 生活 台大生傻眼 學測男分數超低卻靠這招去念牙醫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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