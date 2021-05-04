據勞動部統計，去年訴願件數達3269件，創下近5年來新高，主因為去年勞動部祭出的3萬元「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，事後訴願的件數達753件，其次為勞基法的527件、勞保條例的453件及就業服務法的286件。

勞動部勞動法務司副司長郭培榮表示，受到勞動部去年祭出可領取3萬元的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，導致去年訴願件數創下5年新高。

(中時 )