有些女人對男人特別有一套，在愛情中無往不利。星座運勢網站「星座上上簽」分享，天秤座、水瓶座、金牛座、天蠍座、雙魚座的女人最擅長玩弄男人心，只要看上某個獵物，會運用高明的手段讓對方愛上自己，一旦走到這一步，男人自然就會任她擺佈了。

▍第五名：天秤座

天秤女天生桃花運就很旺，擁有眾多的追求者，又很擅長調情，人人都覺得自己有機會，身邊總是圍繞著心甘情願為她付出的親衛隊，不過天秤女對愛情不主動強求，抱著「願者上鉤」的想法，因此侵略性比前四名的星座還要低一些。

▍第四名：水瓶座

水瓶女非常聰明，用腦來搞曖昧、談戀愛，她們觀察力很強，一眼看透男人心，使出的招數稀奇古怪，男人面對這種手段根本沒有抵抗力，瞬間就迷上，水瓶女又很會收集情報，其他女人完全沒有插手餘地，她們理性又有自信的樣子看起來非常有魅力，男人不知不覺就深陷其中。

▍第三名：金牛座

金牛女看起來很溫柔乖巧，其實內心很固執，對感情更是執著，她們對感情的控制欲、佔有欲都很強，希望自己在戀愛中能夠掌握一切並主導一切，被金牛女看上的男人很難不被操控。

▍第二名：天蠍座

天蠍女駕馭男人的手段高明，她們本來就很聰明，如果要玩心機可稱得上鬼斧神工，當她們看上某人，會費盡心思去計畫，讓一切都在意料之中，天蠍女最討厭沒有安全感，會運用各種手段把一切危機排除，只為了順利抓到心目中的獵物。

▍第一名：雙魚座

雙魚女可說是十二星座女之中最懂男人心的，她們表面上看起來是小可愛、小糊塗，其實內心精明又能幹，她們最擅長的招數就是「貼心」，把一切都安排好，讓男人依賴她，說話時又很會撒嬌，讓男人不知不覺陷入，一旦愛上就任雙魚女擺佈了。

(中時新聞網)