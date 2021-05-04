台聚集團吳氏家族旗下昌軒建設總經理向可立、副理羅文德，利用2008年出售土地建案給遠雄人壽機會，「內神通外鬼」找來掮客李克毅居間假仲介，藉機收受遠雄4億元回扣，涉嫌背信。台北地檢署4日指揮台北市調查處兵分8路搜索，約談向、羅、李4人到案。

檢調約談4人分別為昌軒建設總經理、成安開發負責人向可立、昌軒建設開發部副理、可成投資顧問負責人羅文德、WIN FAIR公司負責人李克毅、亦泊實業社前負責人鄭永裕。

其中李克毅曾涉入遠雄人壽掏空案遭北檢諭令交保，還被起底李未具律師資格，假冒檢察官。北檢主動簽分偵辦，追查李涉冒充公務員服章官銜罪，由於犯案時間已逾5年追訴期，去年6月不起訴李。

檢調調查，遠雄人壽2008年欲向昌軒建設及聯貸銀行團代表寶華商業銀行（現改為新加坡星展銀行）所代表之債權人購買昌軒建設公司、奕行、奕銘投資公司參與合建之北市信義區土地，作為遠雄人壽企業總部使用。

向可立、羅文德明知購地案獲利金額應歸屬昌軒建設及合建案其他參與者，卻找李克毅安排李自己的人頭公司「WIN FAIR」等公司，為遠雄人壽仲介處理該購地案。

向可立等人故意營造該購地案整合困難、成交不易、仲介人著力甚深等假象，藉此收取高額佣金，致遠雄人壽2008年5月委任WIN FAIR等公司與昌軒建設簽約，遠雄並付出4億餘元佣金。

遠雄人壽2008年7月分別與昌軒、奕行及奕銘公司簽訂不動產買賣契約書，檢調懷疑，向、羅收受佣金，扣除部分土地開發費用外，共有2.6億餘元由受向、羅2人指示的鄭永裕領取，或輾轉流至向、羅2人帳戶，損害昌軒等公司利益。

(中時 )