台灣新冠疫情升溫，本土確診數累積達26人，超越部桃事件，台北股市今（4日）重挫288點，跌破萬七大關，電子、傳產等類股全面走跌，專家透露，若是手上持有電子或傳產族群，一旦跌破5日均線，可以進行停損，以避免損失擴大。

隨著台灣本土疫情升溫，台股昨日開低走低，暴跌344.31點，今日早盤雖開高，但盤中一路下殺，電子、傳產等各類股全面走跌，多檔觸及跌停，終場288點收黑，加權指數正式跌破萬七大關，收在16933.78點。

專業投資人朱家泓於《理財達人秀》中指出，在這種情況可以做短線操作，手上若有電子持股，跌破5日均線就要趕快停損，或是你剛買進後隔日再跌，也趕快停損，如果月線已經下彎，那就更沒有留的必要，避免跌幅擴大。

航運、傳產、金融等類股昨日逆勢抗跌走高，然今日全面走跌，長榮、陽明、慧洋-KY等盤中一度被打到跌停，鋼鐵股也難抗跌勢，中鋼、中鴻、大成鋼也觸及跌停。

朱家泓認為，紡織、航運等昨日有獲利的傳產族群，若是跌破5日均線應該先停利，就算漲幅離5日均線有段距離但回檔，於高檔爆出大量，收盤跌破前一天低點，就先賣出，因為主要是大盤已不是很強勁，有獲利就先了結。

(中時新聞網)