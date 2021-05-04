群電今日舉行法人說明會公佈2021年第一季合併財務報表。第一季營業額為99.82億元，年增48.8%、創歷史次高，受惠於較佳的產品組合，毛利率達16.5%，年增1.3個百分點，毛利達16.47億元，年增61.8%。在費用控制得宜下，營業利益率年增2.4個百分點來到7.7%，營業淨利為7.73億，年增117.4%，稅後淨利為5.79億元，年增333.8%，淨利率為5.8%，年增3.8個百分點，EPS為1.49元。

群電表示，整體而言，合併營收、毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、毛利率、營益淨利率、淨利率及股東權益報酬率等9項重要財務指標，均創下同期歷史新高。

群電表示，第一季受惠於筆電及遊戲機電源動能延續，再加上蘇州新廠產能順利開出的雙重效應，推升營收年增近五成，其中Type-C及電競筆電電源的成長動能最顯著，營收年成長皆大幅超越公司平均，在產品組合持續優化下，得以力抗匯率的不利因素，再次繳出「三率三升」的好成績，單季獲利亦創同期歷史新高。

面對第二季景氣，群電指出，今年訂單能見度較往年高，訂單能見度已經看到第三季，然而客戶於第一季加強拉貨力道後，成品庫存水位在三月底已創下新低，再加上第二季原物料供需缺口擴大，預期部分出貨動能將受料況影響，目前預估第二季營收能維持去年下半年旺季水準，隨著智慧家庭及伺服器電源進入旺季，下半年成長動能將更為多元，獲利也還有再提升的空間。

法人則預估，群電第二季營收將比首季出現個位數下滑，由於零組件漲價已經陸續反映給客戶，第二季毛利率有機會維持在與第一季相近的水準，或是小幅增加。

(工商 )