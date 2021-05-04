修杰楷出席活動。（林淑娟攝）

賈靜雯與修杰楷結婚多年，4日被爆出北市天母「龍邦國宴」豪宅的頂樓去年9月以1.1億元成交，買方疑似就是賈靜雯。修杰楷4日出席活動被問此事，先是裝傻一驚：「怎麼會？是哪裡爆出來？還是她偷偷瞞著我要給我驚喜？」後來承認去年確實有在看一些物件，房子大約是去年中買的，選擇該區是多方考量，算是為了女兒上學方便，自己也喜歡那一帶環境，距離他去騎腳踏車、爬山都很方便，生活機能也不錯。

對於買房消息曝光，修杰楷覺得奇怪：「消息怎麼那麼靈通？」、「怎麼大家都知道？」，被問搬進新居了嗎？他說還沒那麼快。他說房子是登記賈靜雯名下，坦言當然還有房貸，所以要努力賺錢，沒考慮全新房子是因為太貴了。據悉阮經天去年5月也以1.2億元賣出隔壁戶，差點當了鄰居，他坦言有聽說。對於被逼問相關細節，他笑回「怎麼好像查戶口」。

對於即將到來的母親節，他說已經定好餐廳，會一起吃個飯過節，但不是在同一天而是會分三天，他說這只算是一個名目讓家人一起團聚吃個飯，「因為兄弟姊妹的小孩全家都在一起會很吵，不要讓那麼多小孩在一起，大人比較不會那麼躁鬱」。

他在《華燈初上》殺青後又接演了兩部戲，最近為新戲蓄鬍，坦言前一部造型更邋遢，不僅家裡的小朋友有點不習慣，連他自己都有點不習慣，女兒們還會叫他用鬍子幫她們抓癢，「算是另類服務啦！」

對於疫情又升溫，他說最近在劇組拍戲，工作人員口罩都不能拿下，所有劇組都嚴格執行，消毒液、酒精現場一定會準備，也要不停地使用，戴口罩已經變成大家的習慣，這段期間場景確實比較不好租借，真的會比較辛苦一點，只希望疫情早點過去。

(中時 )