路透社報導，台積電計劃擴大在美國亞利桑那州的投資設廠計畫，將會建6座晶圓廠。台積電表示，亞利桑那州廠依原訂計畫執行，第一期廠房月產能2萬片。

市場3月即傳出台積電將在美國亞利桑那州建6座晶圓廠，月產能可達10萬片以上規模。路透社今天再引述消息人士說法，台積電計劃擴大美國亞利桑那州的投資計畫，將會建6座晶圓廠。

台積電表示，不評論市場傳言。不過，台積電魏哲家於4月法人說明會中曾針對亞利桑那州廠進度提出說明，他說，亞利桑那州廠正按照計畫執行，於今年動工，第一期廠房預計於2024年開始量產5奈米技術，月產能為2萬片。

魏哲家表示，台積電在亞利桑那州已取得大範圍的土地以維持彈性，進一步擴建是有可能的，但首要任務是使第一期廠房順利量產，然後根據營運效率、成本效益，及客戶需求來決定下一步計畫。當有任何正式決定，將予以揭露。

(中央社)