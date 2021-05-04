金管會公布，保險業稅前損益至110年3月底為1773億元，較去年同期增加1110億元或167.4％。其中壽險業稅前損益為1718億元，較去年同期增加1085億元或171.4％；產險業稅前損益為55億元，較去年同期增加25億元或83.3％。

保險業業主權益至110年3月底為2兆5455億元，較去年同期增加9561億元或60.2％。其中壽險業業主權益為2兆3952億元，較去年同期增加9327億元或63.8％；產險業業主權益為1503億元，較去年同期增加234億元或18.4％。

110年3月底新台幣兌美元匯率相對於109年底貶值幅度為0.1％，壽險業外匯價格變動準備金之累積餘額為526億元，較109年底增加64億元，110年3月底壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動之影響合計數為負的613億元，同期間壽險業國外投資淨利益（包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動）為2677億元。

(旺報 )